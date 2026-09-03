Путин о бюджете России: дефицит есть, но он некритичный Путин назвал дефицит бюджета России некритичным

Москва3 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин заявил о некритичном дефиците федерального бюджета России. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Да, дефицит есть, но он некритичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет сказал президент

По его словам, российские власти стараются действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Он уточнил, что здесь нужна тонкая политика, ее стараются проводить.

И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс вот полтора-два года назад сказал Путин

В рамках пленарного заседания президент также заявил, в частности, что Россия единственная в мире развивает малую атомную энергетику.