Москва9 сен Вести.За половину 2026 года - в январе-августе дефицит федерального бюджета составил 5,79 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Об этом сообщается на сайте Минфина.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - августе 2026 года составил 25 929 млрд руб., что на 9,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года сообщило министерство

Расходы бюджета по итогам того же периода составили 31 724 млрд руб., что выше показателей предыдущего года на 14,7% год. Дефицит бюджета указан в размере 5 795 млрд руб. (2,5 ВВП).

Опережающая динамика исполнения расходов обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов, объясняет Минфин.