Москва27 авг Вести.Темпы роста доходов федерального бюджета России опережают прогноз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

По словам главы кабмина, поступления в бюджет уже превысили 18,64 триллиона рублей. Он также отметил изменение структуры доходов в пользу ненефтегазовых поступлений.

Растут доходы бюджета. Они превысили 18,64 триллиона рублей. Это существенно больше прогноза сказал Мишустин

Доля ненефтегазовых доходов в общей сумме поступлений превысила 80%. Премьер связал это с диверсификацией российской экономики и развитием отраслей с более высокой добавленной стоимостью.

Мишустин также заявил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение задач в сфере социальной поддержки, промышленности и научно-технологического развития.

Номинальный ВВП России за первое полугодие 2026 года, по его словам, составил около 102 триллионов рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов развеял слухи о проблемах с финансами в России. По словам главы Минфина, на все, что было запланировано, деньги в бюджете есть.