Поступления в бюджет России от утильсбора с начала 2026 года выросли на 40%

"Известия": поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40% Поступления в бюджет России от утильсбора с начала 2026 года выросли на 40%

Москва17 авг Вести.Поступления от утильсбора в федеральный бюджет России с января по середину августа 2026 года достигли 310 миллиардов рублей, что на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на данные системы "Электронный бюджет". Опрошенные изданием эксперты связали такой рост с несколькими факторами: изменением с 1 декабря 2025 года методики расчета утильсбора, индексацией коэффициентов на 10–20%, проведенной в начале текущего года, а также увеличением объемов импорта автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам.

Власти прогнозируют, что за год объем поступлений по этой статье доходов превысит 1,65 триллиона рублей. Однако на данный момент в казну поступило менее 20% от запланированной суммы, говорится в материале газеты.

В Минфине пояснили, что платежи распределяются неравномерно, поскольку сроки уплаты за произведенные в России автомобили были перенесены на декабрь 2026 года, когда ожидается поступление основной части средств.

В конце июня Федеральная таможенная служба России опровергла рост количества доначислений в рамках утильсбора на автомобили.