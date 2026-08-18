Москва18 авг Вести.Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет России с начала 2026 года к середине августа достигли 383,69 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2025 год, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные "Электронного бюджета".

По данным издания, за 7,5 месяца 2026 года объем таких поступлений оказался почти в 2,5 раза выше показателя на начало августа 2025 года. Тогда он составлял 173,4 млрд рублей.

В предыдущие годы значительную часть подобных доходов обеспечивали платежи, связанные с выходом иностранных компаний из российских активов. В 2026 году существенная доля средств могла поступить за счет добровольных пожертвований российских предпринимателей, о которых представители бизнеса говорили весной.

Согласно данным Минфина, в январе-марте от негосударственных организаций в федеральный бюджет поступило 15,6 млрд рублей. В апреле показатель вырос до 159,7 млрд рублей, в мае – до 232,3 млрд рублей, а в июне – до 294,4 млрд рублей. За июль и часть августа объем поступлений увеличился еще примерно на 30% и достиг 383,69 млрд рублей.

При этом сумма безвозмездных поступлений от бизнеса за неполный 2026 год уже превысила сборы от налога на сверхприбыль прошлых лет. По этому налогу федеральный бюджет получил 318,8 млрд рублей.

В конце июля президент России Владимир Путин сообщил, что федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом в размере 196 миллиардов рублей.