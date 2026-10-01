Поступления от НДС в 2027 году могут достигнуть 20 трлн рублей

Доходы от НДС в 2027 году оценили в 20 трлн рублей Поступления от НДС в 2027 году могут достигнуть 20 трлн рублей

Москва1 окт Вести.Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в России в 2027 году могут составить около 20 триллионов рублей, а доходы федерального бюджета от налога на доходы физических лиц - почти два триллиона рублей. Такие данные приведены в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Согласно документу, поступления по внутреннему и ввозному НДС в 2027 году прогнозируются на уровне 20 002 969,0 млн рублей. В 2028 году они могут вырасти до 21 272 718,3 млн рублей, а в 2029 году - до 22 729 609,0 млн рублей.

В пояснительной записке также указано, что поступления от НДФЛ в 2027 году ожидаются в объеме 1 964 999,1 млн рублей. В 2028 году они прогнозируются на уровне 1 340 930,6 млн рублей, а в 2029 году - 1 424 572,4 млн рублей.

30 сентября правительство направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год, а также на плановый период 2028-2029 годов.