В 2027 году дефицит федерального бюджета РФ составит 5,44 трлн рублей Дефицит российского бюджета в 2027 году составит 5,44 трлн рублей

Москва1 окт Вести.Дефицит федерального бюджета России в 2027 году составит 5,44 трлн рублей. Об этом стало известно из проекта федерального бюджета РФ на ближайшие три года. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Также отмечается, что дефицит федерального бюджета в 2028 году запланирован на уровне 5,12 трлн руб., а в 2029 г. - 5,25 трлн руб.

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что с 2027 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 6,8% и составит 28 935 рублей.

30 сентября правительство РФ направило в Госдуму проект о бюджете на 2027 год и плановый период с 2028 по 2029 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, в Госдуму были направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.