По прогнозу дефицит бюджета РФ в 2026 году составил 3,2% ВВП

Дефицит бюджета РФ в 2026 году ожидается на уровне 3,2% ВВП По прогнозу дефицит бюджета РФ в 2026 году составил 3,2% ВВП

Москва30 сен Вести.Дефицит федерального бюджета России в 2026 году прогнозируется на уровне 3,2% ВВП, что составляет 7,335 триллиона рублей. Такие данные следуют из материалов Министерства финансов РФ.

Для сравнения: утверждtнный законом о бюджете на 2026–2028 годы уровень дефицита был заложен в размере 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. Таким образом, текущая оценка значительно превышает первоначальные параметры.

Основным источником финансирования дефицита в этот трtхлетний период останутся государственные заимствования РФ.

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований корпоративных стратегий и поведения фирм, РАНХиГС Владимир Еремкин заявил, что дефицит бюджета будет подстегивать экономику РФ к росту.