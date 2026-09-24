Еремкин: дефицит бюджета во многом будет подстегивать экономику РФ к росту

Эксперт заявил, что дефицит бюджета будет подстегивать экономику РФ к росту Еремкин: дефицит бюджета во многом будет подстегивать экономику РФ к росту

Москва24 сен Вести.Дефицит бюджета РФ в 2027 году во многом будет подстегивать экономику страны к росту. Такое мнение высказал ИС "Вести" научный сотрудник лаборатории исследований корпоративных стратегий и поведения фирм, РАНХиГС Владимир Еремкин.

Дефицит бюджета – это с точки зрения экономики не всегда знак минус, поскольку дефицитный бюджет – это означает, что расходы превышают доходы, а в случае, когда этот дефицит образуется именно за счет наращивания расходов, мы понимаем, что государство стремится стимулировать экономику. Поэтому этот дефицит во многом будет как бы подстегивать нашу экономику к росту сказал он

Также эксперт заявил, что 2% валового внутреннего продукта (ВВП) – это не такое большое значение дефицита.

В целом, если удастся уложиться в эти границы, которые прогнозирует Минфин, ничего страшного не произойдет, это будет вполне нормальным уровнем отметил он

Ранее Владимир Еремкин заявил, что в федеральном бюджете России на 2027 год учтены риски снижения цены на нефть.