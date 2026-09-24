Мишустин раскрыл размер доходов и расходов бюджета РФ на 2027 год Мишустин: доходы бюджета РФ в 2027 году составят 43,3 трлн рублей

Москва24 сен Вести.Доходы федерального бюджета России в 2027 году прогнозируются на уровне 43,3 триллиона рублей, а расходы составят 48,8 триллиона рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер провел заседание правительства, где рассматривается проект бюджета РФ на 2027-2029 годы.

Начнем с доходов. На 2027 год они прогнозируются на уровне 43,3 триллиона рублей. С последующим увеличением почти до 48,4 триллиона рублей к 2029 году сказал Мишустин

Согласно действующему закону о бюджете на 2026-2028 годы, доходы в 2027 году должны составить 42,910 триллиона рублей, расходы - 46,096 триллиона рублей. На 2028 год предусмотрены доходы в размере 45,869 триллиона рублей и расходы на уровне 49,383 триллиона рублей.

Ранее Минфин России внес в правительство бюджетный пакет законопроектов, которые обозначают параметры бюджета страны на следующую трехлетку, а также предлагают изменения в Налоговый кодекс РФ.