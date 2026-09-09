Профицит бюджета РФ за август стал максимальным за год

В августе профицит российского бюджета стал наибольшим за год Профицит бюджета РФ за август стал максимальным за год

Москва9 сен Вести.В августе 2026 года профицит бюджета России стал крупнейшим за год, сообщило издание РБК со ссылкой на данные Минфина РФ.

Этот результат был достигнут за счет годового роста доходов на 11,9% (до 3,82 триллиона рублей) и расширения расходов на 16,5% по сравнению с августом 2025 года (до 3,16 триллионов рублей), объяснили журналисты.

Профицит федерального бюджета в августе 2026 года составил 660 млрд руб. – по сравнению с дефицитом в 706 млрд в июле и накопленным дефицитом января-августа в 5,8 трлн руб. говорится в публикации

Ранее Минфин России сообщил, что нефтегазовые доходы России за январь-август 2026 году снизились на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.