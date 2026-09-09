Нефтегазовые доходы бюджета России снизились на 16,7% за 8 месяцев Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета РФ в январе—августе

Москва9 сен Вести.Федеральный бюджет России за январь—август 2026 года получил 5,019 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 16,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Минфина России.

В ведомстве связали снижение преимущественно с уменьшением среднего обменного курса доллара за отчетный период.

Нефтегазовые доходы составили 5 019 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,7% г/г) отмечается в материалах Минфина

При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета за первые восемь месяцев года достигли 20,91 триллиона рублей. По данным ведомства, этот показатель увеличился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее в министерстве сообщали, что в августе нефтегазовые доходы федерального бюджета достигли минимума с начала года.