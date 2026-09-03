Нефтегазовые доходы России в августе упали до минимума с начала года

Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов России Нефтегазовые доходы России в августе упали до минимума с начала года

Москва3 сен Вести.Нефтегазовые доходы федерального бюджета России достигли минимума с начала года, следует из данных Минфина РФ.

В сентябре ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 100,7 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов ... по итогам августа 2026 года составило минус 45 млрд рублей говорится в сообщении Минфина

С учетом этого общий объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 55,6 млрд рублей. Операции будут проводиться с 7 сентября по 6 октября.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота в этот период составит 2,5 млрд рублей.