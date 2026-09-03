Москва3 сенВести.Нефтегазовые доходы федерального бюджета России достигли минимума с начала года, следует из данных Минфина РФ.
В сентябре ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 100,7 млрд рублей.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов ... по итогам августа 2026 года составило минус 45 млрд рублейговорится в сообщении Минфина
С учетом этого общий объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 55,6 млрд рублей. Операции будут проводиться с 7 сентября по 6 октября.
Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота в этот период составит 2,5 млрд рублей.