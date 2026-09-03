Минфин с 7 сентября сократит покупку валюты по бюджетному правилу Минфин РФ: с 7 сентября покупка валюты сократится по бюджетному правилу

Москва3 сен Вести.В период с 7 сентября по 6 октября текущего года российский Минфин намерен закупить иностранную валюту и золото по бюджетному правилу на общую сумму 55,6 миллиарда рублей. Это следует из сообщения пресс-службы министерства.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 55,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2026 года по 6 октября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,5 млрд руб. говорится в заявлении

По сравнению с предыдущим месяцем, как уточнили в Минфине, закупки сократятся. Так, с 7 августа по 4 сентября министерство закупает валюту и золото на сумму 136,17 млрд руб., а ежедневный объем операций составит в эквиваленте 6,5 млрд руб.