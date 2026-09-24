Мишустин рассказал о специфике проекта бюджета на следующие три года Мишустин: проект бюджета на 2027-2029 годы учитывает текущие вызовы

Москва24 сен Вести.Проект федерального бюджета России на следующий год и плановый период 2028-2029 годов учитывает сегодняшние вызовы, которые стоят перед страной. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина.

По словам премьер-министра, при подготовке главного финансового документа особое внимание уделили вопросам безопасности. Среди других факторов он выделил изменения в мировой торговле и на энергетическом рынке.

Усиливаются дисбалансы в глобальной торговле. Меняется энергетический рынок, крепнет региональный протекционизм, увеличиваются транспортно-логистические издержки сказал Мишустин

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о целях проекта бюджета. Он отметил, что бюджет включает решение социальных вопросов.