Москва14 сенВести.Центральный банк России подготовил проект основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Документ уже был направлен президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны. В дальнейшем, как планируется, его обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме.
Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документамиговорится в заявлении
Уточняется, что в ближайшие три года особое внимание будет уделено развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг.
Кроме того, продолжится реализация цифровых и платежных инфраструктурных проектов, а также развитие системы внешнеторговых платежей и расчетов. Для обеспечения финансовой стабильности Центробанк планирует и дальше выявлять системные риски, улучшать подходы к их анализу, а также разрабатывать меры для их снижения.
В регуляторе отметили, что анализ основных направлений развития финансового рынка проводится ежегодно. Это дает возможность работать с учетом новых вызовов, которые стоят перед российской экономикой, и оперативно реагировать на все изменения.