Определены основные направления развития финансового рынка на 2027-2029 год ЦБ РФ определил основные направления развития финансового рынка на 2027-2029 год

Москва14 сен Вести.Центральный банк России подготовил проект основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Документ уже был направлен президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны. В дальнейшем, как планируется, его обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме.

Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами говорится в заявлении

Уточняется, что в ближайшие три года особое внимание будет уделено развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг.

Кроме того, продолжится реализация цифровых и платежных инфраструктурных проектов, а также развитие системы внешнеторговых платежей и расчетов. Для обеспечения финансовой стабильности Центробанк планирует и дальше выявлять системные риски, улучшать подходы к их анализу, а также разрабатывать меры для их снижения.

В регуляторе отметили, что анализ основных направлений развития финансового рынка проводится ежегодно. Это дает возможность работать с учетом новых вызовов, которые стоят перед российской экономикой, и оперативно реагировать на все изменения.