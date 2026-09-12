Набиуллина: ЦБ следит, чтобы подорожание топлива не привело к росту инфляции

Набиуллина озвучила главную задачу ЦБ РФ в ситуации с топливом Набиуллина: ЦБ следит, чтобы подорожание топлива не привело к росту инфляции

Москва12 сен Вести.Задача Банка России заключается в том, чтобы подорожание бензина не привело к росту уровня инфляции. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как отметила глава финансового регулятора, ЦБ не может оказать влияние на поставки топлива или цены на него. При этом, Банк РФ имеет возможность предотвратить нарастание вторичных эффектов, подчеркнула Набиуллина.

По сути дела, если попроще сказать, то наша задача заключается в том, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилось в высокую инфляцию завтра сказала она

Ранее Набиуллина заявила, что атаки на российскую логистическую инфраструктуру оказывают незначительное влияние на инфляцию.