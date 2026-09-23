В Госдуме рассказали о целях проекта федерального бюджета на три года Аксаков: проект федерального бюджета включает решение социальных вопросов

Москва23 сен Вести.Проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает экономическое развитие и решение вопросов в социальной сфере. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

Также парламентарии рассмотрят основные направления денежно-кредитной политики, представленные Центральным банком, отметил он.

В ближайшее время новый состав Государственной думы рассмотрит проект бюджета на… последующие три года. Мы также рассмотрим основные направления денежно-кредитной политики, которые представлены Центральным банком Государственной думе. Бюджет предусматривает и экономическое развитие, и решение вопросов в социальной сфере. Денежно-кредитная политика предусматривает снижение уровня инфляции рассказал депутат

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на следующий плановый период рассмотрят на заседании правительства в четверг, 24 сентября.