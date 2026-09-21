"Непростой": Силуанов прокомментировал бюджет на 2027-2029 годы Силуанов назвал непростым бюджет России на 2027-2029 годы

Москва21 сен Вести.Минфин России понимает, что бюджет на следующие три года будет "непростым", заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Он отметил, что бюджет последних лет был сложным, но подчеркнул, что министерство успешно справилось с поставленными задачами.

Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем - непростой бюджет на следующую трехлетку сказал Силуанов

Ранее он пообещал, что Минфин не допустит "финансового разгильдяйства", допущенного в 90-е годы.