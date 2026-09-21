Москва21 сенВести.Минфин России понимает, что бюджет на следующие три года будет "непростым", заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.
Он отметил, что бюджет последних лет был сложным, но подчеркнул, что министерство успешно справилось с поставленными задачами.
Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем - непростой бюджет на следующую трехлеткусказал Силуанов
Ранее он пообещал, что Минфин не допустит "финансового разгильдяйства", допущенного в 90-е годы.