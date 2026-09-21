Москва21 сен Вести.Проект федерального бюджета на следующий плановый период 2027-2029 годов рассмотрят на заседании правительства в этот четверг, 24 сентября. Документ планируют внести в Государственную думу до конца месяца. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, при формировании проекта бюджета была учтена базовая стоимость нефти из расчета 50 долларов за баррель.

Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетное правило, это первое. Второе, мы учли базовую цену на нефть из расчета 50 долларов за баррель. И для того, чтобы свести бюджет с дефицитом порядка 2% ВВП, мы, конечно, предприняли ряд таких консолидационных мер, как с точки зрения формирования ресурсной базы дополнительной, в первую очередь, за счет обеления, за счет повышения справедливости налогообложения; так и много поработали в расходной части – определили самые главные приоритеты, часть расходов перенесли где-то на более поздние периоды объяснил министр

Также Силуанов отметил, что в ходе исполнения текущего бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.

Для этого предусмотрены будут и дополнительные источники финансирования этих расходов. Мы ожидаем, что дефицит будет больше, чем запланировали, но будет в пределах 3% ВВП. Главное, что источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств. Мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это ни в коем случае не будет отражаться на финансах рассказал он

В Минфине ожидают, что Фонд национального благосостояния в этом году дополнительно увеличится примерно на один триллион рублей в связи с текущими мировыми ценами на нефть.

Мы прогнозируем дополнительное увеличение пополнения Фонда национального благосостояния в этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей. Общий Фонд национального благосостояния на конец года может составить около пяти триллионов рублей отметил Силуанов

Также он назвал условия, при которых средства ФНБ могут начать активно использоваться.

Фонд национального благосостояния используется в случае, если цена на энергоресурсы, на нефть, ниже базового уровня. На этот год это уровень 59 долларов за баррель марки Urals. Поэтому сегодня показатели более высокие, и, соответственно, все доходы сверх этого параметра идут на пополнение Фонда национального благосостояния. Мы ожидаем пополнения в текущем году добавил министр

Снижение цены отсечения до 50 долларов за баррель позволит российскому бюджету быть менее зависимым от стоимости энергоресурсов в мире, подчеркнул Силуанов.

Главное, [чтобы] бюджет был менее зависим от внешних факторов, в первую очередь, от цен на энергоресурсы. Сегодня они высокие, завтра могут снизиться, и мы должны быть уверены в том, что все, что запланировано в бюджете, будет обеспечено деньгами. Поэтому будут лучше внешнеэкономические параметры, будем дальше продолжать пополнять Фонд национального благосостояния. Будут более консервативные, более низкие цены на нефть, соответственно, будем финансировать бюджет при этих параметрах объяснил он

Также Силуанов сообщил о планах по продаже дополнительных пакетов акций крупных государственных компаний, помимо уже объявленных.

Они все на слуху. Это "Аэрофлот", это Новороссийский торговый порт, это Шереметьево. Они, собственно, все обсуждались. Больше пока из крупных компаний мы не планируем осуществлять какие-то продажи сказал он

Помимо прочего, министр сообщил, как идет подготовка к продаже пакета акций "Аэрофлота".

Мы очень внимательно следим за конъюнктурой на финансовом рынке, стоимостью акций, поэтому эта сделка может быть осуществлена либо в этом, либо в начале следующего года. Посмотрим по ситуации уточнил он

В завершение интервью Силуанов рассказал о плюсах цифрового рубля для бюджета и россиян.

Это интересно будет для бизнеса в первую очередь, для расчетов… Цифровой рубль обеспечивает целеполагание – это первое. Второе – это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самого низкого уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры. Для граждан это интересно будет, поскольку транзакции для граждан будут бесплатные, и поэтому можно будет сэкономить на переводах. Цифровой рубль еще, кстати говоря, и в международных транзакциях также можно будет задействовать рассказал глава Минфина

Цифровой рубль сможет занять собственную нишу, но при этом никто не отменяет безналичное и наличное денежное обращение в стране, подытожил Силуанов.