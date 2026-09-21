Москва21 сен Вести.Министерство финансов России не повторит ошибки 90-х годов, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума. Так он прокомментировал подготовку бюджета РФ на следующие три года.

Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х… Научены историей 90-х годов. Я сам это проходил, знаю, как это все бывает… На самом деле, вот это понимание засело во мне лично еще с тех времен, и наша команда минфиновская очень четко всегда соблюдает наши возможности и баланс этих возможностей сказал министр

Ранее Силуанов заявил, что при формировании проекта бюджета на ближайшие годы была учтена базовая стоимость нефти в 50 долларов за баррель.