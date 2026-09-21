Силуанов объяснил, почему цену отсечения снижают до $50 за баррель Силуанов: сниженная цена отсечения позволит бюджету быть менее зависимым

Москва21 сен Вести.Министерство финансов РФ сформировало проект бюджета на 2027-2029 годы исходя из цены отсечения на нефть в 50 долларов за баррель. О причинах такого шага рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".

По его словам, снижение цены отсечения позволит российскому бюджеты быть менее зависимым от стоимости энергоресурсов в мире.

Главное, [чтобы] бюджет был менее зависим от внешних факторов, в первую очередь от цен на энергоресурсы. Сегодня они высокие, завтра могут снизиться, и мы должны быть уверены в том, что все, что запланировано в бюджете, будет обеспечено деньгами. Поэтому будут лучше внешнеэкономические параметры, будем дальше продолжать пополнять Фонд национального благосостояния. Будут более консервативные, более низкие цены на нефть, соответственно, будем финансировать бюджет при этих параметрах объяснил министр

Также Силуанов сообщил, что при формировании проекта федерального бюджета была учтена базовая стоимость нефти из расчета 50 долларов за баррель.