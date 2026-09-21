Проект федерального бюджета РФ учитывает базовую цену нефти в $50 за баррель Силуанов: в проекте федерального бюджета учли цену нефти в $50 за баррель

Москва21 сен Вести.При формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы была учтена базовая стоимость нефти из расчета 50 долларов за баррель. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, правительство России рассмотрит проект бюджета на этой неделе, 24 сентября.

Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетное правило, это первое. Второе, мы учли базовую цену на нефть из расчета 50 долларов за баррель. И для того, чтобы свести бюджет с дефицитом порядка 2% ВВП, мы, конечно, предприняли ряд таких консолидационных мер… так и много поработали в расходной части сообщил Силуанов

Ранее министр в рамках Московского финансового форума заявил, что основной финансовый документ страны удалось сбалансировать. Он отметил, что "пришлось где-то покопать, пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами".