Силуанов: ФНБ может увеличиться на сумму до 1 трлн рублей в 2026 году

Минфин ожидает увеличения ФНБ на 600 млрд – 1 трлн рублей в этом году Силуанов: ФНБ может увеличиться на сумму до 1 трлн рублей в 2026 году

Москва21 сен Вести.Фонд национального благосостояния России в 2026 году может увеличиться на сумму от 600 миллиардов до 1 триллиона рублей. Об этом ИС "Вести" сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил что общий объем ФНБ на конец года может составить порядка 5 триллионов рублей.

Мы прогнозируем увеличение... пополнения Фонда национального благосостояния в этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей. Общий Фонд национального благосостояния на конец года может составить около 5 триллионов рублей сказал Силуанов

Министр добавил, что сложившаяся ситуация позволяет восполнить использованные ранее средства ФНБ.

Силуанов напомнил, что средства из ФНБ используются, если цена на нефть ниже базового уровня. В этом году это уровень стоимости нефти марки Urals в 59 долларов за баррель. Следовательно, сейчас показатели более высокие, и все доходы сверх этого параметра идут на пополнение ФНБ.