Москва21 сен Вести.Каждый финансист должен иметь "нычку", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

Он пояснил, что у России такая "нычка" – Фонд национального благосостояния, который нужен из-за постоянных колебаний цен на нефть.

Каждый финансист должен иметь "нычку". Я думаю, что это в хороших правилах финансовой работы … Но, когда вы говорите про ФНБ, эта наша "нычка" только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить. А обязательства надо финансировать добавил Силуанов

Он также сообщил, что с 2019 года из ФНБ были потрачены 15 триллионов рублей, и 4 триллион из них – на инвестиции. Сейчас же идет процесс накопления ФНБ, отметил Силуанов.

Ранее в интервью ИС "Вести" министр финансов сообщил, что в 2026 году ФНБ может увеличиться на сумму от 600 миллиардов до 1 триллиона рублей. Он напомнил, что средства из фонда обычно используются тогда, когда нефть дешевле базового уровня. В 2026 году этот уровень составляет 59 долларов за баррель.