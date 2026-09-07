Объем ФНБ превысил 13 трлн руб. по состоянию на 1 сентября

Объем Фонда национального благосостояния на 1 сентября составляет около 13 трлн Объем ФНБ превысил 13 трлн руб. по состоянию на 1 сентября

Москва7 сен Вести.По данным на 1 сентября 2026 года объем Фонда национального благосостояния оценивается в 13,19 триллиона рублей. Об этом сообщается в статистических данных на сайте Минфина РФ.

Эта сумма составляет 5,6% от прогнозируемого на 2026 год объема ВВП страны. Эквивалент в долларах США – 154,1 миллиарда.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3 997 967,1 млн рублей или 46 704,8 млн долл. США говорится в тексте

Уточняется, что в июле ФНБ потерял 383,3 миллиарда рублей, однако за август фонд вырос на 474,03 миллиарда.

Ранее основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов предложил пересмотреть подход к тому, как формируется ФНБ. По его мнению, стоит перевести активы Фонда в национальную валюту, что позволит защитить курс рубля.