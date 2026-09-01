Рейтинг BBI: состояние миллиардеров РФ сократилось почти на $20 млрд в 2026 году

Состояние миллиардеров РФ сократилось с начала года почти на $20 млрд Рейтинг BBI: состояние миллиардеров РФ сократилось почти на $20 млрд в 2026 году

Москва1 сен Вести.Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 года сократилось на 19,771 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывался на основе стоимости акций компаний, в которых предприниматели владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществлялся, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В него входят 18 россиян, чье состояние на 1 сентября составляет 263,28 миллиарда долларов.

Первого июля сообщалось, что по итогам 2022-2025 годов Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния: показатель на одного жителя страны увеличился на 37%.