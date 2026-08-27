Россия вошла в четверку стран с наибольшим числом миллиардеров Россия стала одной из четырех стран с наибольшим числом миллиардеров

Москва27 авг Вести.Россия по итогам 2025 года заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров: в стране насчитали 151 человека с состоянием в более чем 1 миллиард долларов, говорится в исследовании Billionaire Census 2026 аналитической компании Altrata.

Авторы отчета отметили рост как количества российских миллиардеров, так и их совокупного состояния. Среди факторов они назвали динамику валютного курса и процентных ставок, а также увеличение доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли на Азию.

Всего в мире число миллиардеров достигло рекордных 3795 человек, увеличившись за год на 8,2%, или на 287 человек. Это самый высокий темп роста за пять лет говорится в исследовании

Первое место по числу миллиардеров заняли США — 1265 человек, второе Китай — 363, третье Германия — 221. При этом число американских миллиардеров за год выросло на 11,5%, китайских — на 13%, а немецких — на 20%.

Совокупное состояние миллиардеров в мире увеличилось на 12,8%, до рекордных 15,1 триллиона долларов. Altrata связывает значительную часть роста с инвестиционным бумом в сфере искусственного интеллекта.

Средний возраст миллиардера составляет 71 год, женщины занимают 13% от общего числа. Согласно исследованию, 62% миллиардеров самостоятельно создали свое состояние, а 8% полностью получили его в наследство. В ближайшие десять лет, по прогнозу Altrata, наследникам может перейти около 6,6 триллиона долларов.

В начале августа данные Bloomberg Billionaires Index свидетельствовали о том, что с начала года состояние российских миллиардеров уменьшилось на 5,02 миллиарда долларов.