Пятое место по числу долларовых миллиардеров заняла Россия Россия заняла пятое место в топе долларовых миллиардеров за 2025 год

Москва24 июл Вести.Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров, их число за 2025 год составило 122 человека, говорится в докладе Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS. Показатель за год вырос на 5,2%.

В этом году мы насчитываем 3 302 долларовых миллиардера, что на 383 человека, или почти 13,1%, больше, чем в 2025 году. Более 1 000 из них проживают в Соединенных Штатах, 562 - в материковом Китае, 211 - в Индии. Далее следуют Германия (193 миллиардера) и Россия (122) пишут аналитики банка

Общее состояние миллиардеров во всем мире за год увеличилось почти на 25%. Такой рост, по информации из доклада, вызван в большей степени увеличением числа миллиардеров, а не ростом капитала у уже существующих представителей этой группы.

Состояние большинства миллиардеров насчитывает меньше 50 миллиардов долларов. 18 имеют капитал от 50 до 100 миллиардов долларов, а еще 19 человек имеют состояние в размере 100 миллиардов долларов.