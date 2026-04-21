В Татарстане выросло число жителей, зарабатывающих более миллиарда в год

В Татарстане выросло число миллиардеров В Татарстане выросло число жителей, зарабатывающих более миллиарда в год

Москва21 апр Вести.В Татарстане выросло количество жителей, которые зарабатывают более 1 миллиарда в год – в 2025 году их стало 39, что на два человека больше, чем в 2024-м. Об этом пишет РБК-Татарстан со ссылкой на главу управления ФНС по республике Марата Сафиуллина.

По его данным, в 2025 году было зарегистрировано 121 тысяча деклараций, в которых был указан доход 1 миллион рублей жители указали доход в размере миллион рублей и выше. Доход от 1 до 10 миллионов рублей задекларировали 117,8 тысячи жителей республики, что 20,1 тысячи человек больше, чем годом ранее.

От 100 миллионов до 1 миллиарда рублей дохода получили 340 татарстанцев. Их количество за год выросло на 13% или 38 человек говорится в публикации

По словам Сафиуллина, большие доходы в основном получают индивидуальные предприниматели, бизнесмены, торгующие продуктами питания и топливом, а также граждане, которые покупают и продают ценные бумаги.