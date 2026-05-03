Ekonomım: число сверхбогатых людей в Турции выросло почти вдвое за пять лет

Количество сверхбогатых людей в Турции выросло почти вдвое за пять лет Ekonomım: число сверхбогатых людей в Турции выросло почти вдвое за пять лет

Москва3 мая Вести.Количество людей с состоянием свыше 30 миллионов долларов в Турции за последние пять лет выросло почти вдвое и превысило 4,2 тысячи человек. Об этом сообщает газета Ekonomim, ссылаясь на данные международного отчета Wealth Report 2026 компании Knight Frank.

Число сверхбогатых в Турции выросло примерно на 93,5% – с 2174 до 4208 человек пишет издание

Согласно данным отчета, темпы роста числа сверхбогатых в Турции значительно превысили глобальный уровень, где за тот же период показатель вырос примерно на 29%.

Турция вошла в число стран с наиболее быстрым ростом благосостояния. По данному показателю страна занимает третье место в мире после Польши и Катара.

Ранее Forbes опубликовал список из 155 российских миллиардеров. Рейтинг богатейших людей России возглавил основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов.