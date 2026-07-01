РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

Москва1 июл Вести.По итогам 2020–2025 годов Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния: показатель на одного жителя страны увеличился на 37%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчета UBS "О мировом богатстве".

Под "богатством" и благосостоянием подразумевается сумма финансовых активов (например, акций, облигаций, депозитов) и реальных (недвижимости) за вычетом всех долгов (ипотека, кредиты и тому подобное). Показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.

В период с 2020 по 2025 год по темпам роста благосостояния лидировала Южная Корея. Так, за 5 лет в стране богатство на одного человека выросло на 55% в реальном выражении.

Второй страной по темпам роста богатства стала Россия (+37%), а тройку самых богатеющих стран замкнула Хорватия (+29%) говорится в публикации

Между тем, уровень благосостояния жителей Британии упал на 23,2% за этот же период. У граждан Нидерландов снижение составило 14,4%, а у французов - 4,5%.

Италия оказалась единственной страной, у которой за период с 2020 по 2025 год благосостояние осталось почти на прежнем уровне.

В июне сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2026 года увеличилось на 21,857 миллиарда долларов и достигло 320,8 миллиарда долларов.

В конце апреля стало известно, что основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших россиян. По информации Forbes, состояние предпринимателя на тот момент оценивалось в 37 миллиардов долларов.