Москва15 июл Вести.На рынке элитной недвижимости США набирает популярность новый тренд, получивший название "лэндмаксинг" (Landmaxxing). Как пишет The Wall Street Journal, состоятельные американцы приобретают соседние объекты недвижимости, чтобы создавать крупные закрытые резиденции.

По данным компании Coldwell Banker, за первые пять месяцев 2026 года спрос на элитную недвижимость в США вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом интерес к земельным участкам под застройку увеличился на 97%, а число запросов на покупку частных островов и поместий выросло более чем вдвое.

Как отмечает издание, соседние участки приобретаются в некоторых случаях для размещения жилья персонала, садов, причалов, спортивных площадок и других объектов инфраструктуры. Так, миллиардер Патрик Довиджи потратил почти $49 млн на три прилегающих участка, где планирует построить спортзал, спа-комплекс и площадку для игры в падел.

Для некоторых "лэндмаксеров" покупка недвижимости по соседству является способом создать "барьер" от соседей, для других – попыткой диверсифицировать свои накопления.