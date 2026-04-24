Российские бизнесмены скупают дома с бункерами в Новой Зеландии Бизнесмены из РФ скупают дома с бункерами в Новой Зеландии

Москва24 апр Вести.Спрос на недвижимость с подземными бункерами в Новой Зеландии вырос втрое, при этом значительную часть покупателей составляют российские бизнесмены. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Интерес к таким объектам усилился на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в публикации. Покупатели чаще выбирают города с русскоязычной диаспорой – Окленд, Веллингтон и Крайстчерч, отмечают риелторы.

Стоимость недвижимости варьируется от 23 до 200 млн рублей. Особым спросом пользуются объекты с уже оборудованными бункерами, которые, как отмечается, показывают только проверенным, элитным клиентам. При их отсутствии укрытие можно построить отдельно – стоимость таких работ составляет от 4 до 40 млн рублей.

Сообщается, что базовые бункеры оснащаются герметичными люками и защитными конструкциями, они могут дополняться системами фильтрации воздуха, в том числе радиологическими и ядерными, а также взрывными фитингами, которые предотвращают распространение пламени и искр. В зависимости от площади они способны вмещать как семьи, так и группы людей.

При этом приобрести дом иностранцы могут только при наличии вида на жительство или "золотой визы". В противном случае им доступны только квартиры в новостройках или покупка земельных участков под строительство.