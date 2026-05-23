Москва23 мая Вести.Опасающиеся ядерной войны граждане скупают землю в Новой Зеландии, заявил посол России в Новой Зеландии Станислав Кранс в интервью РИА Новости.

Новая Зеландия с давних времен занимает достаточно жесткую антиядерную позицию​​​. Они относятся к антиядерным радикалам, они не пускают к себе ядерное оружие и ядерные технологии. Поэтому это добавляет им определенный плюс к привлекательности в плане места, куда можно было бы ехать, чтобы скрыться от ядерной войны. Тут, действительно, скупают землю многие богатые люди со всего мира, кто озабочен угрозой ядерной войны