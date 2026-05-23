Москва23 маяВести.Опасающиеся ядерной войны граждане скупают землю в Новой Зеландии, заявил посол России в Новой Зеландии Станислав Кранс в интервью РИА Новости.
Новая Зеландия с давних времен занимает достаточно жесткую антиядерную позицию. Они относятся к антиядерным радикалам, они не пускают к себе ядерное оружие и ядерные технологии. Поэтому это добавляет им определенный плюс к привлекательности в плане места, куда можно было бы ехать, чтобы скрыться от ядерной войны. Тут, действительно, скупают землю многие богатые люди со всего мира, кто озабочен угрозой ядерной войныприводит РИА Новости слова посла
При этом Кранс не знает, есть ли среди скупающих землю россияне.