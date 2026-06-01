Миллиардеры начали переводить добровольные взносы в бюджет РФ, пишут СМИ

Москва1 июн Вести.В бюджет России начали поступать первые добровольные переводы от российских миллиардеров. Об этом сообщил журнал "Эксперт" со ссылкой на источники.

По информации журналистов, платежи идут траншами по несколько миллиардов рублей со счетов дочерних организаций. Ожидается, что к концу в 2026 года в российский бюджет таким образом поступит около 300 миллиардов рублей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу одного из бизнесменов о направлении добровольных взносов на нужды государства.