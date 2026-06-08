Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 июня составили 2,25 трлн рублей

В Минфине раскрыли расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 июня Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 июня составили 2,25 трлн рублей

Москва8 июн Вести.Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 июня 2026 года, по предварительным данным, составили 2,25 трлн рублей, сообщается на сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Уточняется, что это 34,5% от запланированного на год объема.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" (58,9%), "Беспилотные авиационные системы" (49,2%), "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" (47,9%). Исполнения по нацпроектам "Туризм и гостеприимство" и "Продолжительная и активная жизнь" составили 46,8% и 45,2% соответственно.

Минимальные показатели исполнения отмечены у национальных проектов "Инфраструктура для жизни" – 19,7%, "Новые атомные и энергетические технологии" – 18,3%, "Эффективная транспортная система" – 18,2%, "Средства производства и автоматизации" – 18%, а также "Эффективная и конкурентная экономика" – 16,9%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что национальные проекты России выстраиваются вокруг интересов семей с детьми.