МРОТ увеличится до 28 935 рублей в 2027 году

МРОТ в 2027 году вырастет на 6,8% и составит 28 935 рублей МРОТ увеличится до 28 935 рублей в 2027 году

Москва30 сен Вести.С 2027 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 6,8% и достигнет 28 935 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

30 сентября кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.

Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году увеличится на 6,8% - до 28 935 рублей говорится в сообщении, где приводятся заложенные в бюджет параметры

Последний раз федеральный минимальный размер оплаты труда повышали 1 января 2026 года. На сегодняшний день его величина составляет 27 093 рубля в месяц. В сравнении с 2025 годом МРОТ вырос на 20,7%, или на 4 653 рубля.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в 2027 году МРОТ вырастет почти на две тысячи рублей.