Москва24 сенВести.Правительство России одобрило проект бюджета страны на 2027-2029 годы, сообщила пресс-служба кабмина в мессенджере MAX.
Ключевыми приоритетами для проекта бюджета стали выполнение социальных обязательств перед россиянами, поддержка семей с детьми, помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей.
Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов одобрен на заседании правительстваговорится в сообщении
Ранее премьер России Михаил Мишустин сообщил, что доходы бюджета РФ в 2027 году прогнозируются на уровне 43,3 трлн рублей, а расходы составят 48,8 трлн рублей.