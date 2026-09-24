Кабмин одобрил проект бюджета РФ на 2027-2029 годы Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2027-2029 годы

Москва24 сен Вести.Правительство России одобрило проект бюджета страны на 2027-2029 годы, сообщила пресс-служба кабмина в мессенджере MAX.

Ключевыми приоритетами для проекта бюджета стали выполнение социальных обязательств перед россиянами, поддержка семей с детьми, помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей.

Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов одобрен на заседании правительства говорится в сообщении

Ранее премьер России Михаил Мишустин сообщил, что доходы бюджета РФ в 2027 году прогнозируются на уровне 43,3 трлн рублей, а расходы составят 48,8 трлн рублей.