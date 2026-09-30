Мишустин подписал распоряжение о внесении в ГД проекта бюджета РФ на три года

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета до 2029 года Мишустин подписал распоряжение о внесении в ГД проекта бюджета РФ на три года

Москва30 сен Вести.Правительство РФ направило в Госдуму проект о бюджете на 2027 год и плановый период с 2028 по 2029 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы отмечается на сайте правительства

Уточняется, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей, на 2028 расходы определены на уровне 50,9 трлн рублей, доходы - 45,8 трлн рублей, а на 2029 год расходы - 53,9 трлн рублей и доходы - 48,6 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на первом заседании девятого созыва Госдумы заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным и реалистичным, а при его подготовке необходимо исключить популистские решения, способные негативно повлиять на страну.