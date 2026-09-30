Путин: бюджет РФ должен быть сбалансирован, надо исключить разрушающий популизм Путин заявил, что бюджет России должен быть сбалансирован

Москва30 сен Вести.Закон о бюджете должен быть сбалансированным и реалистичным, а при его подготовке необходимо исключить популистские решения, способные негативно повлиять на страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на первом заседании девятого созыва Государственной думы.

Президент выразил уверенность, что новый созыв Госдумы будет конструктивно взаимодействовать с правительством, федеральными и региональными органами власти, институтами гражданского общества и экспертами. При этом он отметил необходимость дискуссий и учета разных мнений при принятии законов. По словам Путина, сроки важны, но качество и работоспособность законодательства имеют еще большее значение.

Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм сказал Путин

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Пятипроцентный барьер преодолели "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". Они получили соответственно 349, 37, 23, 19 и 17 мандатов. Еще четыре места заняли самовыдвиженцы, одно - представитель партии "Родина".