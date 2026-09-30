Путин поручил выполнить в новом бюджете все соцобязательства перед россиянами

Путин: соцобязательства перед россиянами должны быть выполнены Путин поручил выполнить в новом бюджете все соцобязательства перед россиянами

Москва30 сен Вести.В новом бюджете все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва.

Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами сказал глава государства

Путин также отметил необходимость предусмотреть достаточное финансирование для решения ключевых демографических задач, улучшения жилищных условий и повышения благосостояния российских семей, в первую очередь семей с детьми.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Кроме того, места в парламенте по одномандатным округам получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина".