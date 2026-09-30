Путин: каждый депутат должен знать, что происходит на земле

Путин: долг каждого депутата – знать, что происходит на земле Путин: каждый депутат должен знать, что происходит на земле

Москва30 сен Вести.Долг каждого депутата Госдумы заключается в понимании того, что происходит на земле, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на первом заседании нового созыва нижней палаты парламента.

Долг каждого депутата - держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать. Добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов. То есть быть действительно народными представителями сказал глава государства

Российский лидер подчеркнул, что депутаты – это представители регионов, их жителей и многонационального народа страны в высшем представительном органе.

В фокусе внимания парламентариев, по его словам, всегда должна находиться задача повысить уровень и качество жизни граждан. Речь идет в том числе об улучшении таких сфер, как занятость, здравоохранение, образование, экология и культура.

Утром в среду началось первое заседание Госдумы IX созыва, спикером избран Вячеслав Володин.