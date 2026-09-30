Москва30 сенВести.Долг каждого депутата Госдумы заключается в понимании того, что происходит на земле, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на первом заседании нового созыва нижней палаты парламента.
Долг каждого депутата - держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать. Добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов. То есть быть действительно народными представителямисказал глава государства
Российский лидер подчеркнул, что депутаты – это представители регионов, их жителей и многонационального народа страны в высшем представительном органе.
В фокусе внимания парламентариев, по его словам, всегда должна находиться задача повысить уровень и качество жизни граждан. Речь идет в том числе об улучшении таких сфер, как занятость, здравоохранение, образование, экология и культура.
Утром в среду началось первое заседание Госдумы IX созыва, спикером избран Вячеслав Володин.