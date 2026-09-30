Москва30 сен Вести.Первое заседание Государственной думы IX созыва началось утром 30 сентября. Помимо депутатов на заседание приглашены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ректоры российских вузов и представители экспертных сообществ.

Принять участие в первом пленарном заседании Государственной думы нового созыва планирует и президент России Владимир Путин. Как сообщали СМИ, российского лидера ждут не к началу заседания, а после избрания президиума палаты.

Состав новой Госдумы был определен по итогам выборов, которые прошли в России с 18 по 20 сентября. Конституционное большинство получила "Единая Россия" — 349 мандатов. КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, "Справедливая Россия" — 17, партия "Родина" — один мандат, и еще четыре мандата получили самовыдвиженцы.