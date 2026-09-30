Москва30 сенВести.Состав Государственной думы по итогам прошедших в сентябре выборов обновился на 41%. Об этом заявил вновь избранный председателем нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.
Такие цифры он озвучил в ходе первого пленарного заседания Госдумы IX созыва, ка котором выбирают спикера, его заместителей, а также утверждают председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий.
В этот раз обновление состоялось по итогам избирательной кампании на 41%сказал Володин
Он отметил, что в состав Государственной Думы вошли 184 новых депутата.