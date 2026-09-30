Володин: по итогам выборов Госдума обновилась на 41%, избраны 184 новых депутата

Володин: состав Госдумы по итогам выборов обновился на 41% Володин: по итогам выборов Госдума обновилась на 41%, избраны 184 новых депутата

Москва30 сен Вести.Состав Государственной думы по итогам прошедших в сентябре выборов обновился на 41%. Об этом заявил вновь избранный председателем нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Такие цифры он озвучил в ходе первого пленарного заседания Госдумы IX созыва, ка котором выбирают спикера, его заместителей, а также утверждают председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий.

В этот раз обновление состоялось по итогам избирательной кампании на 41% сказал Володин

Он отметил, что в состав Государственной Думы вошли 184 новых депутата.