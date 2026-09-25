Москва25 сен Вести.Средний возраст депутатов Госдумы нового созыва составил 53 года, снизившись с 57 лет, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании по вопросу утверждения итогов выборов в ГД.

Дума немножко помолодела. И так она была нестарая, но помолодела. Средний возраст сейчас - 53 года. Было 57 лет сказала она

По итогам голосования состав Государственной думы IX созыва получился такой: "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" и "Справедливая Россия" - 19 и 17 соответственно, "Родина" получила один мандат. Также в новый созыв вошли четыре самовыдвиженца