Председателем Госдумы в третий раз избран Вячеслав Володин

Володин снова избран спикером Госдумы Председателем Госдумы в третий раз избран Вячеслав Володин

Москва30 сен Вести.Председателем Госдумы в ходе голосования в среду снова избран единоросс Вячеслав Володин.

Первое заседание Госдумы нового созыва началось утром в среду. При избрании спикера конкурентом Володина стал коммунист Дмитрий Новиков.

Свой голос за Володина отдали 406 парламентариев, Новикова поддержали 36.

Володин уже был спикером Госдумы двух предыдущих созывов. Таким образом, он стал первым, кто возглавляет Госдуму больше двух сроков.

Кандидатуру Володина поддержал и президент РФ Владимир Путин.

Ранее спикер нижней палаты парламента пообещал сделать на посту все, чтобы за него не было стыдно.