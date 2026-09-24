Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера ГД, заявил Медведев Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы

Москва24 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина для переизбрания на должность спикера Госдумы. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, он лично обсуждал данный вопрос с главой государства.

Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность отметил Медведев

Политик подчеркнул, что он также поддерживает кандидатуру Володина.

Ранее сообщалось, что состав Государственной думы РФ обновится примерно на 43%.