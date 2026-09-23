Москва23 сен Вести.Спикером Госдумы в новом созыве останется Вячеслав Володин. Об этом сообщили РБК два федеральных чиновника и один осведомленный источник, близкий к администрации президента.

По данным собеседника издания в Госдуме, решение о том, что Володин останется на занимаемой должности, уже принято.

При этом источники РБК отметили, что такие решения окончательно принимает только президент. Однако они могут поменяться даже накануне первого пленарного заседания.

Володин активно участвовал в обсуждениях нового состава нижней палаты российского парламента, рассказали собеседники издания.

Его мнение необходимо учитывать, так как именно Володин будет руководить в новой Думе отмечают они

В публикации говорится, что ранее ни один политик не занимал должность спикера ГД более двух сроков подряд. Володин занимает этот пост последние 10 лет.

Если полномочия спикера Думы будут пролонгированы, это станет рекордом, отмечает издание.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что высокая активность россиян на выборах в Государственную думу показала консолидацию общества.