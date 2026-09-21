Москва21 сенВести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, должен ли, по мнению Владимира Путина, пост председателя Государственной думы сохраниться за Вячеславом Володиным.
На брифинге представитель Кремля отметил, что президент высоко оценивает результаты работы Госдумы восьмого созыва. При этом Песков отказался комментировать возможные кадровые решения.
Что касается тех или иных перспектив – это я не стал бы как-то комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы обычно не комментируем никаксказал он
Володин занимал пост председателя Госдумы в течение двух предыдущих созывов. На прошедших выборах он также избрался в Госдуму.