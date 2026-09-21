Песков не стал комментировать грядущие кадровые назначения в Госдуме

Песков не стал комментировать будущее назначение спикера Госдумы Песков не стал комментировать грядущие кадровые назначения в Госдуме

Москва21 сен Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, должен ли, по мнению Владимира Путина, пост председателя Государственной думы сохраниться за Вячеславом Володиным.

На брифинге представитель Кремля отметил, что президент высоко оценивает результаты работы Госдумы восьмого созыва. При этом Песков отказался комментировать возможные кадровые решения.

Что касается тех или иных перспектив – это я не стал бы как-то комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы обычно не комментируем никак сказал он

Володин занимал пост председателя Госдумы в течение двух предыдущих созывов. На прошедших выборах он также избрался в Госдуму.